Assassin's Creed Odyssey: c'è un pizzico di Valhalla nel nuovo update

Il team di sviluppo di Assassin's Creed Odyssey lanciano un nuovo update gratuito su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia che introduce degli equipaggiamenti ispirati alle atmosfere vichinghe del prossimo capitolo della saga action ruolistica di Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla.

La patch in questione, dal peso che oscilla tra i 3 e i 4 GB in base alla propria piattaforma d'elezione, porta AC Odyssey alla versione 1.5.4. Grazie a questo aggiornamento, l'epopea di Kassandra e Alexios riceve diverse ottimizzazioni e correzioni di bug che inficiavano sull'esperienza di gioco e sulla progressione delle missioni.

La vera sorpresa dell'ultimo update di Odyssey è rappresentata però dall'aggiunta del Set Viaggiatore del Nord, un'armatura con pezzi di equipaggiamento di chiara ispirazione vichinga che consente ai due eroi dell'epopea a mondo aperto di Ubisoft ambientata nell'Antica Grecia di riconnettersi idealmente al "collega" Eivor di AC Valhalla.

Nel set in questione trova spazio anche un'ascia a due mani, con ornamenti e intarsi che rimandano alla tradizione norrena e all'arte dei popoli del nord. Le note che accompagnano la patch non specificano, però, se il set Viaggiatore del Nord potrà essere sbloccato liberamente nel gioco o se dovrà essere acquistato all'interno del negozio digitale di Odyssey. Nell'attesa di ricevere un chiarimento in tal senso, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Assassin's Creed Odyssey e l'anteprima di Assassin's Creed Valhalla realizzata a margine dell'evento Ubisoft Forward.