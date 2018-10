Assassin's Creed Odyssey ha ottenuto il miglior lancio della serie in questa generazione

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Odyssey ha fatto registrare il miglior lancio in assoluto per la serie in questa generazione di console. Nessuno tra Black Flag, Unity, Syndicate e Origins ha fatto di meglio durante la settimana di lancio.

"Siamo incredibilmente orgogliosi dei risultati ottenuti dal team con Assassin's Creed Odyssey, e onorati dall'eccezionale accoglienza riservata da critica e pubblico", ha dichiarato il vice presidente senior del reparto vendita & marketing di Ubisoft, Geoffroy Sardin. "Basandoci sulla qualità del gioco e sulle reazioni dei giocatori, ci aspettiamo che Odyssey diventi uno degli Assassin's Creed di maggior successo di tutti i tempi. Il lancio è solo l'inizio di un viaggio epico. Abbiamo un solido piano per i contenuti post-lancio che invoglierà gli utenti a non abbandonare il gioco e a continuare ad esplorare il suo bellissimo e avvincente mondo per molto tempo".

La casa francese non ha fornito dati di vendita precisi ma, considerata l'enorme popolarità del franchise, sono sicuramente molto alti. Per quanto riguarda il supporto post-lancio di Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft ha in programma diversi contenuti gratuiti e un Season Pass a pagamento, che includerà due espansioni - Legacy of the First Blade e The Fate of Atlantis - e Assassin's Creed 3 Remastered. Ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.