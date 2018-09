Assassin's Creed Odyssey: un filmato mostra tutte le armature leggendarie

Non vedete l'ora di mettere le mani su Assassin's Creed Odyssey e morite dalla voglia di scoprire le armature presenti nel gioco? Allora siete nel posto giusto.

Nelle ultime ore è stato infatti pubblicato un filmato che mostra i vari set di armature leggendarie presenti nel gioco, che permette di personalizzare ogni singolo pezzo d'equipaggiamento indossato dal protagonista. Nel filmato vengono mostrati solo i set gialli, ovvero i più rari, ma nel titolo sono presenti numerosissimi set di rarità inferiore, ovvero bianchi, blu e viola. È inutile dire che, sebbene non vi siano spoiler sulla storia, vi sconsigliamo la visione del filmato se non volete alcuna anticipazione sui contenuti presenti nel nuovo capitolo della serie.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 5 ottobre 2018 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (uPlay e Steam). In attesa di poter leggere la recensione del nostro Giuseppe Arace, in arrivo domani, vi consigliamo la replica della live dedicata ad Assassin's Creed Odyssey, dove per più di un'ora potrete osservare Kassandra completare alcune attività secondarie. Secondo le ultime indiscrezioni, infine, pare ci vogliano più di 40 ore per raggiungere i titoli di coda di Assassin's Creed Odyssey.