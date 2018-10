Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4 giocati in diretta su Twitch lunedì 8 ottobre

Riprendono i consueti appuntamenti live targati Everyeye Live: nella giornata di oggi (lunedì 8 ottobre) trasmetteremo in diretta due trasmissioni dedicate ad Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4.

A partire dalle 17:00 saremo in onda con la nuova puntata della miniserie dedicata ad Assassin's Creed Odyssey mentre in prima serata (ore 21:00 torneremo con una live incentrata su Forza Horizon 4, il racing game di Microsoft ora disponibile su PC, Xbox One e Xbox One X.

Come da tradizione, le dirette andranno in onda su Twitch a partire dagli orari indicati, vi invitiamo a registrarvi al canale di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community. Vi aspettiamo!