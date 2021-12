Assassin's Creed Odyssey è giocabile gratis da domani: link per il preload

Se avete sempre desiderato avventurarvi nella Grecia classica di Assassin's Creed Odyssey ma, per un motivo o per un altro, non avete mai avuto modo di farlo, è arrivata la vostra occasione!

Assassin's Creed Odyssey potrà essere giocato gratuitamente dalle 10:00 di domani 16 dicembre fino alle 20:00 di lunedì 20 dicembre. Nel corso del periodo programmato avrete accesso all'esperienza completa, inoltre potrete mantenere i progressi conseguiti se acquisterete la licenza del gioco. Per consentirvi di arrivare preparati all'apertura dei server, Ubisoft ha attivato il pre-caricamento dei file di gioco: non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo e selezionare la piattaforma in vostro possesso tra PlayStation 4, Xbox One e PC. C'è anche Stadia, ma ovviamente sul servizio cloud gaming di Google non occorre scaricare alcunché.

Il periodo di gioco gratuito di Assassin's Creed Odyssey accende i riflettori sul titolo proprio nei giorni in cui si è aggiornato per ricevere un nuovo contenuto giocabile, la Storia Crossover "Chi trova un amico trova un tesoro", nella quale Kassandra o Alexios devono avere a che fare con un Frutto dell'Eden. Il contenuto fa coppia con la Storia Crossover "Un incontro voluto dal fato", che è invece arrivata in Assassin's Creed Valhalla con la patch 1.4.1 di ieri 14 dicembre.