Assassin's Creed Odyssey giocato in diretta su Twitch oggi alle 18:00!

Mancano ormai poco meno di dieci giorni al lancio di Assassin's Creed Odyssey, in attesa che il gioco Ubisoft arrivi nei negozi vi mostriamo 60 minuti di gameplay a spasso per l'Antica Grecia, in una live totalmente "spoiler free".

Ubisoft ha pubblicato ieri il trailer di lancio di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo episodio della serie uscirà il 5 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in Giappone il gioco arriverà anche su Nintendo Switch in una versione giocabile via Cloud, quest'ultima non sarà però disponibile in Occidente. Lo stesso giorno farà capolino sugli store digitali anche il Season Pass che darà accesso a numerosi contenuti tra cui le avventure Legacy of the First Blade e The Fate of Atlantis, oltre ad Assassin's Creed III Remastered con tutti i DLC e Assassin's Creed Liberation Remastered.

