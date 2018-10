Assassin's Creed Odyssey giocato in diretta su Twitch oggi pomeriggio alle 17:00!

Non solo Red Dead Redemption 2: dopo il commento live del gameplay di RDR2, oggi pomeriggio alle 17:00 saremo in onda su Twitch con una lunga sessione di gameplay di Assassin's Creed Odyssey.

Giuseppe Arace e Marco Mottura ci mostreranno alcune delle evocative ambientazioni che visiteremo nel corso dell'avventura, affrontando missioni secondarie e girovagando liberamente per la mappa. Il gioco sarà disponibile in Europa a partire dal 5 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One, mentre in Giappone il gioco sarà lanciato anche su Nintendo Switch in una speciale versione giocabile grazie alla tecnologia Cloud, questa edizione non arriverà in Europa. La recensione di Assassin's Creed Odyssey è ora online insieme alla video recensione.

