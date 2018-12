Assassin's Creed Odyssey gratis per chi prova Google Project Stream in USA

Poco più di due mesi fa, Google ha annunciato Project Stream, un servizio di gaming in streaming che consentirà agli utenti di giocare tramite il browser Google Chrome.

Il servizio si trova attualmente in fase di testing negli Stati Uniti d'America e non risulta ancora accessibile dal nostro continente. Per incentivare i giocatori a testarlo, Google ha lanciato un'iniziativa piuttosto allettante: tutti coloro che si registreranno a Project Stream e giocheranno per almeno un'ora ad Assassin's Creed Odyssey in streaming, riceveranno in regalo una copia del gioco da riscattare su Uplay PC. L'iniziativa sarà attiva fino al 15 gennaio, come specificato, solamente in USA.

Si tratta senza dubbio di un'opportunità ghiotta, che i nostri amici videogiocatori d'oltreoceano sicuramente non si faranno sfuggire. Non sappiamo quando cominceranno i test in Europa, ma sarebbe fantastico se venisse fornito un incentivo simile anche da noi.

La redazione di Digital Foundry ha già avuto modo di testare Assassin's Creed Odyssey su Google Project Stream. Il servizio sembra cavarsela egregiamente dal punto di vista grafico, con una risoluzione pari a 1080p a 30fps al secondo - a patto di rispettare i requisiti minimi, ovvero una connessione con una velocità in download superiore a 25 Mb. L'unica criticità è rappresentata nell'elevata latenza dei controlli, pari a 24 millisecondi, superiore ai 12-16 millisecondi registrati in ambiente casalingo.