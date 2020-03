Assassin's Creed Odyssey gratis per il weekend su PS4, Xbox One e PC: link per il download

Come promesso, oggi 19 marzo Ubisoft ha dato il via ad un weekend di gioco gratis per Assassin's Creed Odyssey su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Fino alle ore 18:00 di lunedì 23 marzo, potrete giocare all'ultimo episodio della saga degli Assassini senza spendere alcun centesimo. Dal momento che vi verrà fornito l'accesso al gioco completo, avrete l'opportunità di affrontare l'avventura fin dall'inizio, calandovi nei panni di Cassandra o Alexios nell'Antica Grecia all'epoca delle Guerre del Peloponneso. L'iniziativa è attiva su tutte le piattaforme e su tutti i servizi sui quali è disponibile il gioco, quindi non dovete far altro che scegliere la vostra preferita.

Weekend gratis di Assassin's Creed Odyssey - Link per il download

Le buone notizie non finiscono qui, poiché per l'occasione Ubisoft ha anche scontato il gioco del 67% su tutte le piattaforme. Quindi, se al termine del periodo di prova avrete voglia di continuare a giocare, potrete acquistare il gioco spendendo solamente 19,79 euro su PC, 25,19 euro su PS4 e 24,49 euro su Xbox One. I progressi ottenuti durante il weekend di prova verranno automaticamente importati nel gioco completo.