Assassin's Creed Odyssey: Guida all'Arena, come ottenere le ricompense leggendarie

Come nel precedente capitolo della serie, anche in Assassin's Creed Odyssey è possibile combattere nell'Arena per ottenere nuove ricompense leggendarie. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere su questa attività, a partire dai nemici che bisognerà affrontare.

L'Arena di Assassin's Creed Odyssey può essere trovata su Pephka, l'isola nell'estremo angolo sud-orientale della mappa. Per raggiungerla bisognerà affrontare un lungo viaggio, ma ne varrà la pena: sconfiggendo gli avversari dell'Arena, infatti, potremo portarci a casa un ottimo bottino.

Una volta arrivati all'Arena, nelle vicinanze potrete interagire con un fabbro per modificare e personalizzare il vostro equipaggiamento in dotazione. Per aumentare le vostre probabilità di vittoria sul campo, assicuratevi di utilizzare le armi più potenti in vostra dotazione, in modo da massimizzare i danni che sarete in grado di infliggere. Ricordatevi anche di utilizzare una corazza abbastanza resistente, in modo da proteggervi dagli attacchi avversari.

L'Arena funziona in modo semplice: vi basterà selezionare un avversario da affrontare e iniziare la battaglia. In tutto ci sono 5 diversi avversari tra cui scegliere:

Klaudios (livello 22)

Belos (livello 29)

Evanthe (livello 36)

Titos (livello 43)

Vasilis (livello 50)

Anche se vi sentite in grado di sconfiggere uno di questi guerrieri, ricordate che prima dovrete combattere contro 3-4 ondate di nemici dello stesso livello. Naturalmente, vi consigliamo di iniziare con Klaudios (livello 22), per poi proseguire con gli altri mentre salite di livello nel corso dell'avventura.

Nell'Arena saranno presenti una serie di trappole: individuatele e cercate di evitarle, oppure sfruttatele a vostro vantaggio spingendo i nemici verso di esse. Per ogni nemico sconfitto, riceverete un singolo pezzo di Armatura Leggendaria. Ognuno fa parte del set dedicato all'Arena, con il quale potrete ottenere un bonus del 10% sul ripristino della salute.