Assassin's Creed Odyssey Guida: come completare la caccia al tesoro di Xenia

Durante le vostre avventure in Assassin's Creed Odyssey, vi imbatterete sicuramente in Xenia, una muscolosa piratessa che non passa di certo inosservata. Trovare lei è piuttosto semplice... ben più difficile invece sarà scovare i suoi tesori!

Gli unici indizi a vostra disposizione saranno delle mappe piuttosto vaghe, per nulla facili da decifrare. In questa guida vi spiegheremo dove dovrete dirigervi per trovare questi tesori. Ad ognuno di essi è associata una quest, pertanto ogni volta che ne troverete uno dovrete ritornare da Xenia.

Piuma D'oro: utilizzate la prima mappa, quella con un segno sulla spiaggia meridionale di un'isola. Recatevi sulla piccola isola ad ovest di Attica. Il tesoro è situato nella punta più a sud della stessa. Parlate con il guardiano del faro, vi spedirà presso un campo di banditi. Fateli fuori tutti, la Piuma è nelle mani di uno di essi.



Bracciale Macedone: usate la terza mappa, quella che presenta un piccolo segno al centro. Recatevi nel punto più a sud dell'isola di Attica, presso il Santuario di Sunio. Noterete che manca la scatola delle offerte. Le vostre investigazioni vi porteranno al tesoro, che è situato sott'acqua.

Conchiglia di Tritone: utilizzate la mappa che ritrae la tripla Penisola di Calcidica. Come potete facilmente immaginare, questo artefatto si trova in Macedonia. Cercate la grotta sottomarina sotto la grande formazione rocciosa, immergetevi al suo interno per poi sbucare in un'area controllata dai banditi. Fateli fuori e controllate il forziere, troverete la Conchiglia di Tritone.



Flauto di Pan e Lira di Apollo: in questo caso sono due gli oggetti che dovete trovare. Il Flauto di Pan è situato nella Grotta di Pan sulla spiaggia orientale di Attica. La Lira di Apollo potete trovarla presso le rovine del Tempio di Apollo sulla spiaggia frastagliata a est di Eubea.



Tesoro Inestimabile: il tesoro dell'ultima quest di Xenia si trova ad Acaia. Sul monte Erimanto è presente una fortezza di livello 50. Anche se il livello è molto alto, dovreste riuscire ad entrarci con un approccio stealth. Dirigetevi verso il confine nord-est, troverete un edificio che contiene uno scrigno. Prendetelo e tornate da Xenia per completare anche quest'ultimo incarico.

A questo punto non solo otterrete il trofeo/achievement Che bella la vita del bucanier, ma potrete anche sedurre Xenia e assistere ad una scena piccante!