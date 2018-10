Assassin's Creed Odyssey Guida: come entrare nel Tempio Pietrificato

Dopo avervi spiegato come completare la caccia al tesoro di Xenia, in questa mini-guida di Assassin's Creed Odyssey vi mostreremo come raggiungere il Tempio Pietrificato, entrare nella struttura e rivendicare un artefatto per Atlantide.

Il Tempio Pietrificato è una speciale location di Assassin's Creed Odyssey situata nella zona più a Nord-Est di Lesbo. Avvicinandovi alla struttura noterete le numerose statue degli avventurieri del passato che hanno provato a entrare nel Tempio, rimanendo pietrificati nel tentativo.

Quella del Tempio Pietrificato è una vera e propria sfida di endgame, oltre che uno dei quattro artefatti di Atlantide ottenibili nel gioco. Per avventurarvi nell'impresa vi consigliamo di essere almeno di livello 45, e di munirvi del giusto equipaggiamento per affrontare con più sicurezza le minacce nemiche.

Per accedere al Tempio Pietrificato, prima di tutto dovrete raggiungere l'isola di Lesbo. Qui troverete una piccola città sulla costa meridionale, Ereso, dove acquisire un buon numero di missioni secondarie. In particolare dovrete ottenere la quest secondaria del Giardino di Pietra: questa vi condurrà attraverso una serie di incarichi da portare a termine, fino a rintracciare un mercenario di alto livello per ottenere una reliquia di Artemide sull'isola di Chio.

Anche in questo caso, si tratta di compiti rivolti a giocatori che si avvicinano al livello 50: affrontatele non appena il vostro personaggio sarà pronto. Una volta completate queste missioni, sarete finalmente in grado di accedere al Tempio Pietrificato.

