Assassin's Creed Odyssey Guida: come ottenere Abraxas, la Skin del Cavallo di Fuoco

In Assassin's Creed Odyssey è possibile personalizzare l'aspetto del proprio cavallo, modificandone il colore e altre caratteristiche estetiche. In questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere Abraxas, la skin leggendaria del Cavallo di Fuoco, così da poterla equipaggiare durante i vostri viaggi.

Abraxas è una delle ricompense leggendarie più difficili da ottenere in Assassin's Creed Odyssey. Per prima cosa, dovrete prepararvi per affrontare un potente nemico mercenario di livello 50. Per riuscire nell'intento, vi suggeriamo di arrivare almeno al livello 46 con il vostro personaggio: è possibile provare anche a livelli più bassi, ma in questo modo rischierete di finire al tappeto anche con un singolo colpo.

Una volta livellato a sufficienza il personaggio, avrete bisogno di incrementare anche il vostro livello mercenario. Questo perché il nemico che dovrete uccidere è sia un cultista, sia la sfida mercenario di livello più alto presente nel gioco, e pertanto non sarete in grado di sfidarlo finché non sarete nella parte superiore del livello 2.

A questo punto non vi rimane che rintracciare Exekias, il vostro bersaglio, un potente mercenario di livello 50 con tanto di orso al seguito. Una volta sconfitto, verrete ricompensati con la skin di Abraxas.

