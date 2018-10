Assassin's Creed Odyssey Guida: dove trovare le Gemme Preziose

Dopo avervi spiegato dove trovare il Vetro d'Ossidiana, in questa mini-guida di Assassin's Creed Odyssey faremo altrettanto con le Gemme Preziose, un'altra risorsa rara di fondamentale utilità per potenziare il nostro equipaggiamento.

Ci sono essenzialmente tre metodi per accumulare nuove Gemme Preziose. Il primo è quello di completare le uccisioni dei mercenari. Questi (noti anche come cacciatori di taglie) verranno a cercarvi ogni volta che la taglia sopra la vostra testa aumenterà di valore: ucciderli vi fornirà delle ottime ricompense, incluse nuove unità di Gemme Preziose.

Per affrontare i mercenari non siete obbligati ad aspettare che vi diano la caccia. Aprendo il menù, infatti, potete consultare la relativa scheda dedicata ai mercenari, rintracciando sulla mappa tutti quelli che avete scoperto fino a quel momento. Dal momento che ogni mercenario sarà di un certo livello, prima potete eliminare quelli più alla vostra portata, per poi dedicarvi ai mercenari più potenti.

Il secondo metodo per acquisire nuove Gemme Preziose consiste nel portare a termine le taglie. Questi incarichi sono consultabili dal menù durante l'esplorazione della mappa, e vi richiederanno di completare una serie di incarichi che spaziano dalla raccolta di determinati oggetti all'uccisione di uno specifico bersaglio. Un volta completata una taglia, riceverete diverse ricompense utili tra cui le Gemme Preziose.

Infine esiste un terzo metodo per fare scorta di Gemme, sebbene non sia il migliore. Smantellando il vostro equipaggiamento avrete la possibilità di ottenere nuove Gemme Preziose, ma le scorte ottenute dipenderanno dalla rarità dell'oggetto. Smantellare uno strumento comune o raro non vi farà guadagnare molte risorse, ma se riuscite a mettere le mani su alcuni oggetti epici di cui non avete bisogno, potete iniziare a smantellarli per ottenere una buona quantità di Gemme Preziose aggiuntive.

Per saperne di più su Assassin's Creed Odyssey, non dimenticate di consultare le nostre Guide per potenziare la Nave, ottenere il Tridente di Poseidone e per entrare nel Tempio Pietrificato.