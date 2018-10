Assassin's Creed Odyssey Guida: dove trovare il Vetro d'Ossidania

Il Vetro d'Ossidania è uno dei materiali rari di Assassin's Creed Odyssey di cui avrete bisogno per potenziare l'equipaggiamento in vostro possesso. Nella seguente mini-guida vi spiegheremo come trovare e accumulare più rapidamente questa importante risorsa.

Al contrario di altri oggetti rari presenti in Assassin's Creed Odyssey, mettere le mani sul Vetro d'Ossidiana non sarà un'impresa particolarmente impegnativa, soprattutto se si sa dove guardare.

Uno dei modi migliori per ottenere più Vetro d'Ossidina è quello di acquistarlo direttamente dai fabbri, a patto di avere abbastanza monete a nostra disposizione. Se siete a corto di Dracme, o se preferite risparmiare in vista di altri acquisti, si può optare anche per un metodo alternativo.

Per prima cosa, esplorate il mondo di gioco e andate alla ricerca dei Tesori della Nazione sparsi in giro. Questi bauli vengono contrassegnati sulla mappa quando vi avvicinate abbastanza ad essi, oppure quando li cercate con la vostra acquila. Aprirle vi fornirà rifornimenti bellici di grande valore, tra cui nuove unità di Vetro d'Ossidania.

Oltre a saccheggiare le casse della Nazione, potete cercare il Vetro d'Ossidiana anche nelle varie casse presenti nelle fortezze, ogni volta che vi capita di visitarne una. Cercate dunque di sfruttare ogni occasione per accumulare questa risorsa, ricorrendo alla possibilità di acquistarla dai fabbri quando avete bisogno di ottenerla rapidamente.

