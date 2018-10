Assassin's Creed Odyssey: guida ai potenziamenti della nave

In Assassin's Creed Odyssey faranno il loro ritorno le navi, grazie alle quali non solo potrete spostarvi tra le isole greche, ma anche scontrarvi con numerosi avversari.

Innanzitutto, la nave verrà sbloccata nel corso della storia. Per ottenerla bisognerà completare la quest principale di Cefalonia e risolvere le questioni in sospeso con il Ciclope. Fatto ciò, incontrerete Barnaba, il quale vi affiderà il comando della sua amata nave. D'ora in poi potrete navigare liberamente per il mondo di gioco e potenziare vari aspetti della nave, ovvero:

Salve di frecce – Serve a sbloccare la possibilità di sferrare più attacchi consecutivi, migliorando i tempi di ricarica delle frecce.

– Serve a sbloccare la possibilità di sferrare più attacchi consecutivi, migliorando i tempi di ricarica delle frecce. Lanci di giavellotti – Serve a sbloccare la possibilità di sferrare più attacchi consecutivi, migliorando i tempi di ricarica dei giavellotti.

– Serve a sbloccare la possibilità di sferrare più attacchi consecutivi, migliorando i tempi di ricarica dei giavellotti. Bracieri – Sblocca la possibilità di attaccare gli avversari con frecce e giavellotti infuocati.

– Sblocca la possibilità di attaccare gli avversari con frecce e giavellotti infuocati. Frecce – Potenziate questo parametro per migliorare il danno di questo attacco e aumentare le possibilità di far apparire punti deboli sulle altre navi.

– Potenziate questo parametro per migliorare il danno di questo attacco e aumentare le possibilità di far apparire punti deboli sulle altre navi. Sperona – Potenziate questo parametro per migliorare il danno di questo attacco e aumentare le possibilità di far apparire punti deboli sulle altre navi.

– Potenziate questo parametro per migliorare il danno di questo attacco e aumentare le possibilità di far apparire punti deboli sulle altre navi. Giavellotti – Potenziate questo parametro per migliorare il danno di questo attacco e aumentare le possibilità di far apparire punti deboli sulle altre navi.

– Potenziate questo parametro per migliorare il danno di questo attacco e aumentare le possibilità di far apparire punti deboli sulle altre navi. Scafo – Aumenta statistiche quali la salute e la corazza dell'Adrestia e sblocca ulteriori slot per i luogotenenti.

– Aumenta statistiche quali la salute e la corazza dell'Adrestia e sblocca ulteriori slot per i luogotenenti. Resistenza rematori – Incrementa valori come la resistenza dei rematori e la rigenerazione della "stamina", grazie alla quale è possibile velocizzare la nave per brevi tratti.

– Incrementa valori come la resistenza dei rematori e la rigenerazione della "stamina", grazie alla quale è possibile velocizzare la nave per brevi tratti. Difesa equipaggio – Migliora la resistenza agli attacchi normali e a quelli di fuoco.

Per migliorare ognuno di questi parametri avrete bisogno di parecchi materiali, che potete reperire saccheggiando navi avversarie e avamposti sparsi in giro per la mappa, e tavolette di pietra. un materiale raro che può essere reperito solo in alcuni luoghi e in blocchi da 4. Nella schermata di potenziamento della nave potrete inoltre cambiarne alcuni aspetti quali vele e polena, ma si tratta in questo caso di modifiche puramente estetiche.

Il gioco permette inoltre di migliorare le statistiche della nave grazie ai luogotenenti, che vanno reclutati in tutta la Grecia. Per farlo vi basterà colpire alle spalle i nemici con il tasto L3 (o LS su Xbox One) per accoglierli nella vostra ciurma. Un altro modo per stordirli è quello di finirli con delle frecce create ad hoc, che potete sbloccare nell'albero delle abilità Cacciatore. Oltre ad alcuni personaggi che si uniranno a voi grazie al completamento di quest secondarie, anche i Mercenari possono essere reclutati e avranno un impatto sensibile sulle statistiche dell'Adrestia.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine sono presenti numerose guide di Assassin's Creed Odyssey. Tra queste potete trovare i consigli sulle Battaglie di Conquista, come completare la caccia al tesoro di Xenia e come trionfare nell'Arena.