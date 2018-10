Assassin's Creed Odyssey Guida: quale cavallo scegliere all'inizio dell'avventura?

Il nuovo Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile dal 5 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Nell'attesa, possiamo prepararci al meglio per affrontare la nuova avventura ambientata nell'Antica Grecia: in questa mini-guida vi spieghiamo come scegliere il primo cavallo da utilizzare all'inizio del gioco.

Qual è il miglior cavallo da scegliere all'inizio dell'avventura? Poco dopo aver iniziato Assassin's Creed Odyssey, vi verrà data l'opportunità di scegliere un cavallo. Parlando con il proprietario del vigneto, in particolare, riceverete diverse informazioni di base su ciascuno dei cavalli disponibili, così da ponderare la vostra scelta.

A conti fatti, però, vi accorgerete che questa decisione non avrà alcuna influenza sul gameplay vero e proprio, dato che questi animali differiscono solo nel colore. Quando ne scegliete uno, infatti, riceverete una particolare skin per montatura da equipaggiare. Visto che in Assassin's Creed Odyssey non sono presenti attributi per le cavalcature, la scelta del vostro primo cavallo dipenderà solo dai vostri gusti personali sul colore. La skin del cavallo, inoltre, potrà essere modificata in seguito nel corso del gioco, con la possibilità di cambiare il colore dell'animale quando volete.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel frattempo, sulle nostre pagine potete guardare la Video Recensione di Assassin's Creed Odyssey.