Assassin's Creed Odyssey Il Destino di Atlantide: la Video Recensione del DLC Campi Elisi

Il Season Pass di Assassin's Creed Odyssey si arricchisce di un nuovo arco narrativo suddiviso in tre episodi ed intitolato Il Destino di Atlantide: ecco la Video Recensione del primo capitolo, Campi Elisi.

Il primo viaggio nell'Oltretomba della mitologia dell'Antica Grecia proietta gli emuli di Kassandra e Alexios in una nuova dimensione, dandoci modo di ricostruire gli eventi collegati alla Prima Civilizzazione e alla sua rovinosa caduta.

In Campi Elisi, il diverso approccio adottato dagli sviluppatori di Ubisoft per stendere il canovaccio narrativo de Il Destino di Atlantide produce effetti contrastanti sull'esperienza ludica e sulla profondità della trama: se il racconto non sembra eccellere, infatti, la presenza di una mappa completamente inedita e liberamente esplorabile garantisce all'utente un pretesto più che valido per approcciarsi alle nuove sfide di questo DLC.

Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alla recensione di Giuseppe Arace del primo capitolo dell'espansione Il Destino di Atlantide di Assassin's Creed Odyssey. Di recente, il team di sviluppo ha svelato di aver dovuto compiere tre viaggi in Grecia per dare forma all'universo di Odyssey e donare autenticità al progetto grazie anche alla realizzazione di 4.000 oggetti di scena.