Assassin's Creed Odyssey includerà due personaggi giocabili e dialoghi a scelta multipla

Dopo tanta attesa e innumerevoli rumor, Ubisoft ha finalmente svelato Assassin's Creed Odyssey, nuovo episodio ambientato in Antica Grecia nel bel mezzo delle Guerre del Peloponneso.

A questo giro non è solo il contesto storico a cambiare, ma anche alcune importanti componenti ludiche. È la stessa Ubisoft a mettere in chiaro la questione: Assassin's Creed Odyssey sancisce "il passaggio finale della trasformazione di Assassin's Creed da un adventure ad un gioco di ruolo". Tanto per cominciare, all'inizio della partita i giocatori potranno scegliere di impersonare Kassandra o Alexios. È bene precisare che i due non sono personaggi distinti, bensì due versioni (maschio oppure femmina) dello stesso protagonista: appartiene alla stirpe di Leonida e ha vissuto per 17 anni da esule dopo essere stato lanciato dal monte Taigeto per aver portato sventura sulla propria famiglia.

L'altro deciso passo verso il genere GDR (in particolare quello di matrice occidentale) è l'introduzione di dialoghi a scelta multipla, che ha condotto a una rivoluzione integrale della narrativa. Le decisioni dei giocatori influenzeranno il prosieguo della storia, che quindi potrà contare su oltre 30 ore di dialoghi e scene d'intermezzo. Il protagonista potrà anche intrecciare relazioni affettive o amorose, il cui successo non sempre è garantito, come accade ad esempio nei giochi della serie The Witcher e Mass Effect, giusto per citarne alcune.

Le componenti restanti, come il sistema di sviluppo del personaggio, i meccanismi che regolano la potenza dell'equipaggiamento, il crafting, l'acquisizione delle abilità saranno invece una diretta prosecuzione di quelli già visti in Origins l'anno scorso. Ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey verrà lanciato il 5 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.