Assassin's Creed Odyssey introdurrà le relazioni amorose (anche omosessuali)

In occasione dell'E3 2018 di Los Angeles, Ubisoft ha presentato ufficialmente Assassin's Creed: Odyssey, prequel di AC: Origins in arrivo su PC, PS4 e Xbox One ad ottobre. Il titolo, come spiegato dalla compagnia francese, sancirà il definitivo passaggio della serie dal genere action-adventure a quello action-RPG.

Volendosi quindi avvicinare ancor di più al genere ruolistico, Ubisoft ha deciso di introdurre la possibilità per il giocatore di intraprendere delle relazioni amorose con alcuni dei personaggi presenti nel mondo di Assassin's Creed: Odyssey. Si tratta, questa, di una novità assoluta per la saga degli assassini. Inoltre - continua Ubisoft - saranno presenti anche le relazioni di tipo omosessuale, a prescindere dal personaggio che sceglieremo di impersonare all'inizio dell'avventura.

Come prevedibile, la compagnia ha ammesso di essersi ispirata a BioWare per l'introduzione di questa feature: lo studio canadese, infatti, ha spesso incluso le romance all'interno di serie ruolistiche di grande successo come Dragon Age e Mass Effect.

Assassin's Creed Odyssey uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 5 ottobre. Ubisoft ha assicurato che la serie non tornerà ad avere una cadenza annuale.