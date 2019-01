Assassin's Creed Odyssey: L'Eredità della Prima Lama, Video Recensione del DLC Eredità Oscura

Eredità Oscura, il secondo episodio dell'Eredità della Prima Lama, è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One e promette di espandere ulteriormente l'universo narrativo di Assassin's Creed Odyssey preparandoci, con il terzo DLC che arriverà a febbraio, alla conclusione dell'epopea di Kassandra e Alexios.

Dopo una partenza moderatamente interessante, L'Eredità della Prima Lama prosegue senza impennate di ritmo e ispirazione. Sondando le profondità ludiche di questo secondo DLC con la nostra Video Recensione, Francesco Fossetti e Gabriele Laurino ci spiegano come questo contenuto aggiuntivo si salvi grazie alle quest opzionali, che riescono in qualche modo a tratteggiare una progressione tutto sommato stimolante, soprattutto per i completisti.

Giocato con i giusti tempi, Eredità Oscura non è un contenuto insufficiente, nonostante sia troppo rinunciatario per essere considerato memorabile. Agli utenti spetterà infatti il compito di indagare sul blocco creato dall'Ordine degli Antichi attorno alla città portuale di Acaia e di sbrogliare la situazione attraverso la canonica sequela di missioni principali, attività secondarie basate sull'interazione con gli NPC e sfide legate al free roaming che rappresentano la cifra stilistica dell'ultima odissea assassina di Ubisoft.

Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere l'analisi dell'espansione Eredità Oscura a firma sempre di Francesco Fossetti e, per chi si avvicinasse solo adesso a questo titolo approfittando del lancio del nuovo DLC e delle importanti novità che ci accompagneranno per tutto il 2019, la recensione di Assassin's Creed Odyssey di Giuseppe Arace.