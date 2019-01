Assassin's Creed Odyssey nominato ai GLAAD Awards nonostante le polemiche sul DLC

Assassin's Creed Odyssey è stato nominato per il primo GLAAD Media Award dedicato ai videogiochi di sempre, nonostante le recenti polemiche sulla sessualità dei protagonisti che hanno circonado l'uscità del DLC Eredità Oscura

Per chi non lo sapesse, GLAAD sta per Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, un'organizzazione no-profit il cui obiettivo è quello di promuovere e garantire una rappresentazione veritiera della comunità LGBT, al fine di combattere qualsiasi discriminazione basata sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale. L'ultimo DLC di Assassin's Creed Odyssey è stato fortemente criticato poiché ad un certo punto forza la scelta del partner, senza tener minimamente conto delle decisioni compiute dai giocatori nelle ore precedenti in merito all'orientamento sessuale della/del protagonista.

Come mai, nonostante le polemiche, il gioco è stato scelto per concorrere ad un premio assegnato dalla comunità LGBT? Lo ha spiegato chiaramente Blair Dyrkee di GLAAD: "La nostra decisione di includere Assassin's Creed Odyssey è dovuta alla consapevolezza che qualche volta il progresso può rivelarsi problematico. La nomination non va intesa come una forma d'approvazione per il DLC. Nella peggiore delle ipotesi, veicola un messaggio sbagliato, ovvero che le persone possono cambiare a piacimento il proprio orientamento sessuale per conformarsi all'eteronormatività. Nonostante sia stato indubbiamente rovinato dal suo DLC, il gioco rimane un grande passo in avanti per la rappresentazione della comunità LGBT. Se vogliamo continuare ad incoraggiare gli sviluppatori e i publisher a proseguire su questa strada in futuro, dobbiamo ammettere che durante la crescita possono avvenire degli intoppi, e dare il giusto credito a chi se lo merita".

Cosa ne pensate delle sue parole? Gli altri quattro titoli in lizza per il premio, che verrà assegnato il 29 marzo a Los Angeles, sono The Elder Scrolls Online: Summerset, Guild Wars 2: Path of Fire, Pillars of Eternity 2: Deadfire e The Sims Mobile. Ubisoft, dal canto suo, ha ammesso i propri errori e ha annunciato che presto modificherà alcuni aspetti del finale del DLC in modo da dare il giusto peso alle scelte compiute dai giocatori.