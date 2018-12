Assassin's Creed Odyssey: nuova Nave Epica e nuovo Pacchetto Celestiale

Ubisoft prosegue a ritmi serrati nel suo programma di supporto post-lancio ad Assassin's Creed Odyssey. Dopo il DLC L'Eredità della Prima Lama ed il terzo episodio de I Racconti Perduti della Grecia - L'Immagine della Fede, nel gioco sbarcano ulteriori novità.

Tramite l'Account Twitter ufficiale di Assassin's Creed, Ubisoft ha infatti annunciato l'inizio di un nuovo Evento Settimanale. A partire da oggi, i videogiocatori attivi in Assassin's Creed Odyssey potranno sfidare una nuova Nave Epica: la "Glory of Law". L'imbarcazione viene presentata con le seguenti parole: "La Glory of the Law è una delle duecento navi costruite sotto il comando di Temistocle. Ancora in mare dopo numerose battaglie contro la Persia, questa imbarcazione continua a terrorizzare le coste. Affondatela una volta per tutte". Potete vedere un'anteprima della nuova Nave Epica in allegato al cinguettio che vi lasciamo, come di consueto, in calce a questa news.

Le novità però non finiscono qui. Sempre tramite Twitter, Ubisoft ha annunciato che è ora disponibile il nuovo Pacchetto Celestiale, che presenta con queste parole: "Un frammento del passato che ispira paura e meraviglia in coloro che adorano le Divinità errate. Questo Set include un'armatura, una cavalcatura ed una spada". Nuovamente, potete visionarne un'immagine di anteprima nel Tweet che trovate in calce a questa news. Cosa ve ne pare?