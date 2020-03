Assassin's Creed Odyssey: nuovi dettagli sul pacchetto gratis di Ezio

Ieri Assassin's Creed Odyssey ha ricevuto la patch 1.53, che ha risolto una serie di bug e imperfezioni. Le novità, in ogni caso, non sono terminate qui, poiché Ubisoft ha annunciato che presto farà il suo debutto un pacchetto dedicato ad Ezio Auditore, l'Assassino protagonista del secondo capitolo, di Brotherhood e di Revelations.

La casa francese non ha comunicato molti dettagli, ma i sempre attenti membri della comunità AccessTheAnimus hanno scoperto che il pacchetto, denominato Ezio Roman Set, sarà ottenibile in maniera completamente gratuita tramite l'Ubisoft Club. Al suo interno, oltre all'iconico costume bianco e rosso dell'Assassino fiorentino, sarà inclusa anche la Spada Milanese. Per ottenere il set, tuttavia, sarà necessario "partecipare a delle attività della community selezionate". La natura di queste ultime, esattamente come la data d'uscita, sono tuttavia ancora ignote. Dal momento che è già disponibile l'entry sull'Ubisoft Club - come potete vedere nello screenshot in calce a questa notizia - è molto probabile che non dovremo attendere molto tempo per saperne di più.

Cosa ve ne pare? Vi piace questo set? Assassin's Creed Odyssey, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il futuro della saga è ancora ignoto, ma da tempo circolano delle voci su un certo Assassin's Creed Ragnarok ambientato all'epoca dei vichinghi.