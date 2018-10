Assassin's Creed Odyssey: un nuovo cinematic trailer in attesa del debutto del gioco

Manca ormai un solo giorno al debutto ufficiale dell'atteso Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft che, nata nello stile action-adventure, è ora definitivamente mutata nello stile action-RPG.

Il trailer, che potete visionare in apertura di articolo, è di breve durata, ma le immagini che vediamo a schermo sono particolarmente intense, enfatizzate peraltro da uno stile marcatamente cinematografico. Ancora una volta, possiamo ammirare le suggestive ambientazioni dell'Antica Grecia ricreata dagli sviluppatori di Ubisoft, e possiamo osservare in azione i due protagonsiti designati per questa nuova avventura: Alexios e Kassandra.

Lasciandovi alla visione del cinematic traier, vi ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey sarà finalmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani, 5 ottobre. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, potete consultare tutti i dettagli sulla nuova avventura di Ubisoft tramite la nostra Video Recensione. Sulle nostre pagine trovate inoltre la Guida all'Arena sul come ottenere le ricompense leggendarie, e la Guida sul come completare la caccia al tesoro di Xenia.