Assassin's Creed Odyssey: nuovo trailer incentrato su battaglie navali ed esplorazione

Ubisoft ha recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Assassin's Creed Odyssey, nuovo capitolo della fortunata saga che fungerà da prequel di Assassin's Creed Origins e che ci porterà a vivere il mondo dell'Antica Grecia.

Il nuovo filmato che trovate in cima alla notizia (disponibile in risoluzione 4K) è incentrato su due temi principali: esplorazione e battaglie navali. Gli sviluppatori di Ubisoft ci mettono in mostra come il lavoro da loro svolto permetterà ai giocatori di passare agilmente dall'esplorazione a bordo delle navi a quella sulla terraferma, grazie ad una facile transizione tra mare e spiagge.

Per quanto riguarda le battaglie navali, a differenza dei precedenti Assassin's Creed, sarà importante in Odyssey attaccare tramite frecce e giavellotti, così da rendere il combattimento a corta distanza più rilevante. Una volta distrutta la ciurma di una nave, sarà possibile effettuare il loot di quest'ultima; più sarà grande l'imbarcazione sconfitta, più sarà importante il nostro guadagno. Lungo il corso dell'avventura ci saranno delle navi uniche da affrontare, che potrebbero mettere a dura prova le abilità dei giocatori. Per migliorare la nostra ciurma, infine, potremo arruolare via via nuovi assistenti con perk e ablità diverse.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 5 ottobre. Il gioco non avrà una modalità Battle Royale.