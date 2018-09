Assassin's Creed Odyssey per Nintendo Switch uscirà solo in Giappone

Nella notte Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed Odyssey Cloud Version per Nintendo Switch, versione del gioco pensata per funzionare tramite la tecnologia Cloud. Facciamo chiarezza...

Assassin's Creed Odyssey arriverà effettivamente su Switch grazie alla tecnologia Cloud, al momento non è chiaro se Ubisoft utilizzerà la stessa tecnologia e lo stesso metodo di distribuzione adottato per Resident Evil VII Biohazard, che prevede una demo gratuita e il pagamento di una quota fissa per un periodo di gioco predeterminato (sei o dodici mesi).

Da sottolineare come Assassin's Creed Odyssey Cloud Version non sia al momento previsto per i mercati occidentali, esattamente come accaduto con Resident Evil 7, rimasto confinato al solo Giappone. Il gioco sarà distribuito nel paese del Sol Levante dal 5 ottobre, in contemporanea con le versioni per le altre piattaforme.

Nella giornata di ieri Ubisoft ha svelato i contenuti del Season Pass di AC Odyssey, il quale permetterà di accedere ai pacchetti aggiuntivi Legacy of the First Blade e The Fate of Atlantis oltre alle versioni rimasterizzate di Assassin's Creed III e Assassin's Creed Liberation.