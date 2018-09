Assassin's Creed Odyssey: il preload è disponibile su Xbox One, ecco quanto pesa

Come spesso avviene per i titoli in arrivo sulla piattaforma Microsoft, il preload di Assassin's Creed Odyssey è già disponibile che chi ne ha effettuato il preorder.

Scaricabile con più di due settimane d'anticipo rispetto all'uscita, questa iniziativa non solo sarà di grande aiuto per chi non dispone di connessioni all'ultimo grido, ma ci ha anche permesso di dare un'occhiata alle dimensioni del download. La versione Xbox One del gioco sembra infatti pesare circa 45GB, ai quali andrà poi aggiunto lo spazio occupato dall'immancabile patch del day one, il cui peso è ancora sconosciuto. La versione PlayStation 4 del gioco non dovrebbe presentare dimensioni tanto differenti, mentre è altamente probabile che quella PC sia più pesante a causa degli asset in alta definizione.

Vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista per il prossimo 5 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Assassin's Creed Odyssey sarà inoltre accompagnato da un corposo Season Pass che includerà le versioni rimasterizzate di Assassin's Creed III e Liberation e le mini-espansioni Legacy of the First Blade e The Fate of Atlantis. Nel solo territorio giapponese Odyssey arriverà anche su Nintendo Switch, dove sarà giocabile via cloud.