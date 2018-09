Assassin's Creed Odyssey: i primi 20 minuti di gameplay su PC ad impostazioni Ultra

Il canale YouTube GamingTrendVideos ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo video di gameplay con cui ci ha mostrato i primi 20 minuti tratti da Assassin's Creed Odyssey, nuovo capitolo della celebre serie sviluppata da Ubisoft in arrivo sugli scaffali il 5 ottobre.

Il filmato, che potete trovare in cima alla notizia, mostra appunto le prime fasi di gioco del titolo, in questo caso giocate su PC ad impostazioni Ultra nei panni di Cassandra. Tuttavia, c'è da tenere a mente che non vengono mostrare le scene ambientate nella linea temporale contemporanea, per evitare possibili spoiler di trama.

Come saprete, Assassin's Creed Odyssey sarà il primo episodio ad incarnare l'essenza di un vero gioco di ruolo. È questo ciò che ha voluto ribadire Ubisoft con le sue ultime dichiarazioni:

"Odyssey è la trasformazione finale di Assassin's Creed in un RPG. Sembra essere davvero la versione 2.0 di Assassin's Creed. Abbiamo sempre avuto in mente di attuare questo cambiamento in due fasi. Sembra che ora possiamo davvero chiamarlo un RPG".

Lasciandovi alla visione del video che trovate in apertura, vi ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 5 ottobre. Potete consultare la nostra Video Anteprima per tutte le ulteriori informazioni sul nuovo gioco di Ubisoft.