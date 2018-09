Assassin's Creed Odyssey: pubblicato il nuovo trailer "The Power of Choice"

Nella giornata di oggi, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer dal taglio cinematografico dedicato all'atteso Assassin's Creed Odyssey, il primo gioco che possa davvero definirsi un action-RPG all'interno della serie ideata da Jade Raymond.

Il nuovo filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è intitolato "The Power of Choice" e mette in luce le possibilità di scelta che il giocatore avrà durante la propria personale avventura all'interno dell'Antica Grecia ricreata dagli sviluppatori di Ubisoft.

All'interno di Assassin's Creed Odyssey, avremo modo di determinare il sesso del nostro personaggio da interpretare, di scegliere le nostre risposte durante i dialoghi, le abilità da applicare in battaglia, e le armature da indossare.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey farà il suo debutto il 5 ottobre su PC, PlayStation 4, e Xbox One. Seguite il nostre Q&A per delle sequenze di gameplay inedite tratte dal nuovo gioco targato Ubisoft.