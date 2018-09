Assassin's Creed Odyssey: Q&A con sequenze di gameplay inedite in onda oggi alle 18:00!

Appuntamento speciale oggi su Twitch per un Q&A interamente dedicato ad Assassin's Creed Odyssey, durante il quale vi mostreremo anche delle sequenze inedite di gameplay registrate a Parigi durante un recente press tour.

Sintonizzatevi sul nostro canale a partire dalle 18:00, Francesco Fossetti e Giuseppe Arace risponderanno alle vostre domande e mostreranno le nuove sequenze dell'action game di Ubisoft. Come da tradizione potete iniziare a lasciare i vostri quesiti qui sotto nello spazio dedicato ai commenti, le domande più interessanti troveranno risposta durante la diretta.

Sicuramente una bella occasione per saperne di più su Assassin's Creed Odyssey, nuovo episodio della serie in uscita il 5 ottobre. Vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire via chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!