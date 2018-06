Assassin's Creed Odyssey: quattro video gameplay su Xbox One X (E3 2018)

In occasione dell'E3 2018, Ubisoft ha ufficialmente tolto i veli ad Assassin's Creed: Odyssey, il nuovo capitolo della fortunata serie che quest'anno ci porterà a visitare l'Antica Grecia.

In cima e in calce alla notizia trovate ben quattro video di gameplay catturati su Xbox One X con cui è possibile dare un primo sguardo al titolo: vengono mostrati le maestose ambientazioni della Grecia, alcune sezioni a cavallo, sequenze di combattimento, ed anche le battaglie navali, che faranno in ritorno in questo sequel (in realtà, il prequel di Assassin's Creed: Origins).

Assasin's Creed Odyssey sarà ambientato durante la Guerra del Peloponneso, nel 431 a.C., facendoci vivere in prima persona il celebre conflitto che vide opporsi Sparta e Atene. Il gioco sancirà definitivamente "il passaggio finale della trasformazione di Assassin's Creed da un adventure ad un gioco di ruolo", e, similmente a quanto visto in AC: Syndicate, permetterà ai giocatori di vestire i panni di due personaggi distinti: Kassandra e Alexios.

Lasciandovi alla visione dei video gameplay, vi ricordiamo che Assassin's Creed: Odyssey sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 5 ottobre 2018. In occasione dell'E3 2018 è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del gioco. Cosa ve ne pare del nuovo Assassin's Creed?