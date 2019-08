Assassin's Creed Odyssey e Rainbow Six Siege tra gli sconti Ubisoft per la GamesCom 2019

Per celebrare la GamesCom 2019, Ubisoft ha dato il via ad un'interessante ondata di promozioni sul proprio sito ufficiale grazie alla quale sarà possibile per i prossimi giorni aggiungere alla propria libreria numerosi titoli in forte sconto.

Ecco di seguito alcuni dei titoli attualmente in promozione:

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition (include tutti i DLC) a 46,00 euro

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (tutte le versioni) a partire da 8,00 euro

Tom Clancy's The Division 2 a 29,99

Rainbow Six Siege - Pass dell'Anno 4 a 23,99 euro

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands a 17,50 euro

The Division 2 - Pass dell'Anno 1 a 29,99 euro

Far Cry New Dawn a 22,49 euro

The Crew 2 a 15,00 euro

South Park: Scontri Di-Retti a 15,00 euro

Oltre ai titoli citati nell'elenco, tra i giochi in promozione trovate tutte le edizioni di Assassin's Creed Odyssey ed Origin oltre a tutte le skin aggiuntive per le armi di Rainbow Six Siege. Se siete curiosi di scoprire i tantissimi giochi e DLC in sconto vi invitiamo a dare un'occhiata sulla pagina ufficiale della promozione sul sito Ubisoft.

A proposito di Assassin's Creed Odyssey, avete già letto delle recenti aggiunte gratuite allo Story Creator Mode, il nuovo editor di quest?