Assassin's Creed Odyssey: la recensione e la video recensione arrivano domani

Tra poche ore appariranno sulle nostre pagine la recensione e la video recensione dell'attesissimo Assassin's Creed Odyssey.

Alle ore 13:00 di domani, 1 ottobre 2018, potrete quindi scoprire cosa ne pensa il nostro Giuseppe Arace dell'ultima fatica di Ubisoft, che ci porterà questa volta nell'antica Grecia. Per la prima volta nella serie, il giocatore avrà la possibilità di scegliere tra Alexios e Kassandra, protagonisti di sesso maschile e femminile. A differenza di quanto visto in Assassin's Creed Origins, in Odyssey disporremo anche di una nave che sarà utile sia per combattere che per esplorare il vasto mondo di gioco.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali il prossimo 5 ottobre 2018 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Potete ingannare l'attesa dando un'occhiata alla replica della live con Francesco Fossetti e Giuseppe Arace, durante la quale sono state mostrate alcune quest secondarie di Assassin's Creed Odyssey. Un recente filmato vi darà invece l'occasione di vedere tutti i set di armatura leggendari che potrete far indossare a Kassandra ed Alexios. Sapevate che per raggiungere i titoli di coda di Odyssey sarà necessario giocare per più di 40 ore?