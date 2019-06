Assassin's Creed Odyssey riceve il Pacchetto Oracolo, presto un nuovo Racconto Perduto

Il virtuoso piano di supporto post-lancio di Assassin's Creed Odyssey prosegue senza subire alcuna battuta d'arresto. Dopo il secondo episodio de Il Destino di Atlantide e la Story Creator Mode, l'avventura greca si prepara a dare il benvenuto ad altre novità.

Tanto per cominciare, oggi 18 giugno ha fatto il suo debutto nel negozio e nella Casa Olimpica il nuovo Pacchetto Personaggio Oracolo, con il quale i giocatori interessati potranno "incarnare la potenza degli dei diventando veicolo vivente del loro volere e della loro saggezza". Al prezzo di 1.500 Crediti Helix offre l'Armatura dell'oracolo sacro, la cavalcatura Certo Sacro e la Lama del cacciatore. Trovate un'anteprima degli oggetti appena menzionati in cima a questa notizia.

Il 25 giugno verrà invece il turno di un nuovo (e come sempre gratuito) Racconto Perduta di Grecia, intitolato "Tutte le storie hanno una fine". La nuova storia permetterà ai giocatori di scoprire nuovi dettagli sul passato di Erodoto mentre viaggeranno verso la sua isola natale di Samo per svelare una cospirazione. Ricordiamo che per accedere ai Racconti Perduti è necessario aver raggiunto il capitolo 5 della storia principale. Ubisoft, infine, ci ha ricordato che il Discovery Tour: Antica Grecia, che ricalcherà nelle funzionalità quello già introdotto in Assassin's Creed Origins lo scorso anno, verrà reso disponibile in autunno.