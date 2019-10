Assassin's Creed Odyssey riceverà l'ultima patch il 17 ottobre: i dettagli

Come preannunciato, il supporto ad Assassin's Creed Odyssey si avvia verso la conclusione. Ubisoft ha annunciato che domani 17 ottobre pubblicherà quella che dovrebbe essere l'ultima patch, volta alla risoluzione di una serie di problematiche del gioco base, del DLC Il Destino di Atlantide e delle modalità Story Creator e Discovery Tour.

La patch 1.5.1 verrà pubblicata su PlayStation 4 (300 MB) e Xbox One (900 MB) alle ore 8:00, mentre su PC (0,4 GB) arriverà intorno alle 15:00. Stando a quanto è possibile leggere nel changelog ufficiale, nel gioco base risolverà due bug: uno nella missione A Godless Blight, che impedisce ai giocatori di trascinare i corpi fuori dalle acque se sono morti in precedenza o hanno caricato una partita, e un altro che non fa apparire gli oggetti del Pacchetto dell'Oltretomba nella sezione di personalizzazione del personaggio. Ne Il Destino di Atlantide sistemerà invece un problema che provoca il reset della Conoscenza Isu ottenuta e un altro che impedisce l'apparizione della quest Isu Beckon.

Nella Store Creator Mode saranno risolti dei bug che alterano il calcolo delle ricompense e provocano una sfocatura dello schermo quando nei dialoghi due personaggi sono molto vicini. Nel Discovery Tour, invece, un problema che causa il blocco dei giocatori in alcune stazioni del tour diverrà un lontano ricordo. Dalla versione stand alone verrà inoltre rimossa la sezione con i dettagli sugli ultimi aggiornamenti.

Anche se, tecnicamente, domani il supporto giungerà alla sua conclusione, Ubisoft continuerà a monitorare lo stato del gioco per intervenire qualora dovessero presentarsi dei bug estremamente gravi. Fino al 4 novembre, inoltre, proseguirà l'iniziativa Epic Encounters di Assassin's Creed Odyssey.