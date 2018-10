Assassin's Creed Odyssey scherza su EA e sulle polemiche di Star Wars Battlefront 2

In Assassin's Creed Odyssey c'è una linea di dialogo che si prende gioco di un celebre post su post su Reddit di Electronic Arts, passato alla storia per aver ricevuto un incredibile numero di voti negativi, più di 164 mila.

Il messaggio in questione venne pubblicato dal Community Team di EA dopo lo scoppio della polemica sulle microtransazioni di Star Wars Battlefront 2, giudicate dai giocatori talmente invadenti da trasformare il gioco in un pay-to-win. La compagnia americana, in quel post, spiegò che quel discusso sistema di progressione venne implementato con "l'intenzione di fornire ai giocatori un senso di orgoglio e realizzazione per lo sblocco di differenti eroi". Una giustificazione che non convinse praticamente nessuno, in special modo i 164 mila che votarono negativamente il post.

Ebbene, Ubisoft si è presa gioco di quel messaggio inserendo un riferimento esplicito in Assassin's Creed Odyssey, titolo approdato pochi giorni fa su PlayStation 4, Xbox One e PC. In una quest secondaria, un certo Mieszkaniec chiede a Kassandra di svolgere una prova e ritrovare suo figlio, in cambio di un token. La spartana tenta di convincere l'uomo a dargli il token dietro compenso monetario, in modo da evitare la prova. A quel punto, Mieszkaniec la ammonisce dicendole: "Vuoi pagare per vincere?". Dopodiché, cita le stesse parole utilizzate da Electronic Arts: "Dov'è il tuo onore? Dov'è il tuo senso orgoglio e realizzazione?". Potete assistere alla scena nel video allegato in apertura di notizia, a partire dal minuto 6:30. Cosa ne pensate?

Ci teniamo a ricordare che le microtransazioni vennero rimosse da Star Wars Battlefront 2 subito dopo lo scoppio di quelle polemiche, per poi essere reintrodotte molti mesi dopo con un sistema di progressione completamente differente.