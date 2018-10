Assassin's Creed Odyssey: scovato un Easter egg dedicato a Splinter Cell

Mancano ancora pochi giorni al debutto ufficiale di Assassin's Creed Odyssey, ma gli acquirenti delle versioni più prestigiose (Spartan, Pantheon e Ultimate) possono già giocare da oggi 2 ottobre. Alcuni fan, quindi, si sono già imbattuti in un Easter egg dedicato a Splinter Cell, altra grande proprietà intellettuale di Ubisoft.

Durante una delle fasi ambientate nel presente è infatti possibile scorgere, poggiato su alcuni scatoloni, l'inconfondibile visore con i tre occhi luminosi di Sam Fisher (trovate lo screenshot in fondo a questa notizia). In quel frangente, Layla Hassan pronuncia le seguenti parole: "Sembra di Third Echelon. Oppure è Fourth?”. Come sicuramente saprete, si tratta delle due agenzie per le quali Sam ha lavorato nel corso degli anni. Third Echelon era presente nei primi capitoli della serie, mentre Fourth Echelon è stata introdotta in Splinter Cell: Blacklist, l'ultimo episodio datato 2013.

La presenza del visore e il fatto che le due agenzie siano state esplicitamente menzionate potrebbe confermare che le due serie siano, di fatto, ambientate nel medesimo universo. Cosa ne pensate al riguardo? Tra l'altro, non è neppure la prima volta che Splinter Cell fa capolino in un altro franchise della compagnia francese. Diversi mesi addietro, Fisher è apparso in un evento crossover in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile per tutti su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 5 ottobre. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la recensione di Assassin's Creed Odyssey a cura di Giuseppe Arace. Nei giorni scorsi, Ubisoft ha spiegato perché continua a rimandare l'uscita dei nuovi capitoli di Prince of Persia e Splinter Cell.