Assassin's Creed Odyssey: screenshot e peso della versione cloud per Switch

Dopo Resident Evil 7, anche Assassin's Creed Odyssey arriverà su Switch in Giappone grazie alla tecnologia cloud. Oggi Ubisoft ha pubblicato alcuni screenshot di questa versione e rivelato il peso del client necessario per giocare.

Potete osservare le immagini pubblicate dalla compagnia francese nella galleria in calce alla notizia. Gli scatti in questione ci mostrano la qualità dell'immagine in condizioni ottimali: problemi di rete o connessione troppo lenta, ovviamente, porteranno a un calo della resa visiva e a un aumento dell'input lag. Che ne pensate di questi screenshot? Assassin's Creed Odyssey Cloud Version sarà giocabile sia in modalità fissa che portatile e occuperà solamente 44 MB, trattandosi semplicemente di un client che lancerà lo streaming, e non del gioco vero e proprio. Assassin's Creed Odyssey Cloud Version sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da domani, esclusivamente in Giappone. Per il momento non vi è nessuna notizia ufficiale riguardo un eventuale arrivo di questa versione in Occidente.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate ben due ore di gameplay con la redazione di Everyeye e la recensione di Asassin's Creed Odyssey: il nostro Giuseppe Arace ha premiato il nuovo capitolo della serie con un 8.4. Avete già visto il nuovo trailer dal taglio cinematografico?