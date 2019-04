Assassin's Creed Odyssey: l' espansione 'Il Destino di Atlantide' al via il 23 aprile!

Conclusosi ormai l'arco narrativo "L'Eredità della Prima Lama" con la pubblicazione del DLC Stirpe, i possessori del Season Pass di Assassin's Creed Odyssey potranno presto tornare a immergersi in nuove avventure all'interno del gioco.

In occasione della pubblicazione della patch del 4 aprile di AC Odyssey, Ubisoft ha infatti fornito alcuni interessanti dettagli in merito all'aggiornamento. Tra questi ultimi figura anche la data di pubblicazione di "Fields of Elysium", primo episodio del secondo arco narrativo post-lancio. Il nuovo contenuto sarà reso disponibile dalla Software House in data martedì 23 aprile e segnerà così l'inizio della saga "Il Destino di Atlantide".

Così come accaduto per L'Eredità della Prima Lama, l'arco narrativo sarà costituito complessivamente di tre episodi. Ad ora, tuttavia, non sono disponibili le date di pubblicazione precise relative al secondo e terzo capitolo. Sul sito ufficiale di Assassin's Creed, Ubisoft introduce così le nuove vicende: "Entra in contatto con la mitologia Greca e la Prima Civilizzazione. Sfida creature divine e scopri i segreti della leggendaria città sommersa". Siete curiosi di potervi immergere in questa nuova avventura?



In tema di Assassin's Creed, vi ricordiamo che recentemente ha esordito sul mercato videoludico la versione rimasterizzata del terzo episodio della Saga, di cui vi abbiamo parlato all'interno della nostra Recensione di Assassin's Creed 3 Remastered, a firma di Giuseppe Carrabba.