Assassin's Creed Odyssey: serviranno circa 40 ore per arrivare ai titoli di coda

Mancano ormai pochi giorni alla pubblicazione di Assassin's Creed Odyssey, e in rete cominciano ad emergere i primi dettagli sul gioco completo.

Stando a quanto riferito da un redattore di PowerPix, che ha già avuto modo di giocare al titolo, serviranno circa 40 ore per portare a termine la storia. Nello specifico, lui ne ha impiegate 41.

"C'ho messo 41 ore a arrivare alla fine della storia. Ho terminato al livello 37 su 50. Ho ascoltato la maggior parte dei dialoghi ma ne ho saltati alcuni (specialmente nelle missioni secondarie). Bisogna affrontare numerose missioni secondarie per salire di livello. Alcuni missioni principali richiedono livelli molto alti, e l'unico modo di raggiungerli e dedicarsi agli incarichi collaterali".

Cosa ne pensate al riguardo? A quanto pare, completare le missioni secondarie è altamente consigliato, altrimenti non si riesce a stare al passo della quest principale. Chiaramente, si tratta di pareri soggettivi: lo stile di gioco e la durata varia da utente ad utente.

Ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey verrà lanciato il 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ubisoft ha anche svelato il piano di pubblicazione dei contenuti post-lancio, che prevede contenuti gratuiti per tutti (i racconti episodici Lost Tales of Greece ed eventi in-game giornalieri e settimanali) e il Season Pass a pagamento, nel quale è compreso Assassin's Creed 3 Remastered.