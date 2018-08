Assassin's Creed Odyssey si mostra nel nuovo video gameplay "The Hunt for Medusa"

Nella giornata di oggi, Ubisoft è tornata a mostrare in azione Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della celebre serie che quest'anno ci porterà a visitare le suggestive ambientazioni dell'Antica Grecia.

"Ammira in azione le avanzate abilità in combattimento nel mentre esploriamo nuove aree dell'Antica Grecia durante la caccia per la sinistra, anguicrinita Medusa nella demo della Gamescom di Assassin's Creed Odyssey", leggiamo dalla descrizione ufficiale fornitaci da Ubisoft. "Osserva i consigli sul come rintracciarla e come fare per evitare di essere tramutati in pietra".

Il filmato di gameplay, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in mostra fasi esplorative, sequenze di combattimento sia corpo a corpo che a distanza, e vede naturalmente protagonista Medusa, direttamente proveniente dalla mitologia dell'Antica Grecia.

Lasciandovi alla visione del gameplay, vi ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 5 ottobre. Una immagine recentemente emersa in rete ha messo in mostra la grandezza della mappa open world del nuovo gioco di ruolo di Ubisoft. Per tutti gli altri dettagli su Assassin's Creed Odyssey, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima. Ricordiamo infine che, stando alle più recenti dichiarazioni, nessun nuovo capitolo della serie di Assassin's Creed è previsto per il 2019.