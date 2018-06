Assassin's Creed Odyssey si svolge nella Guerra del Peloponneso, 400 anni prima di Origins

In occasione della conferenza E3 2018 di Los Angeles, Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Odyssey sarà ambientato durante la Guerra del Peloponneso, quattro secoli prima degli eventi narrati in Assassin's Creed Origins.

La notizia circolava nell'aria da qualche giorno, attirando l'attenzione dei fan tra rumor e speculazioni, ma adesso abbiamo la conferma ufficiale: Assassin's Creed Odyssey si presenta a tutti gli effetti come un prequel di Origins, portandoci 400 anni prima le vicende affrontate con Bayek.

Come annunciato da Ubisoft, infatti, il nuovo capitolo della serie sarà ambientato durante la Guerra del Peloponneso, nel 431 a.C., facendoci vivere in prima persona il celebre conflitto che vide opporsi Sparta e Atene. La ricostruzione del mondo di gioco e delle varie regioni esplorabili terranno conto del contesto storico, permettendo di visitare i templi e gli edifici dell'epoca, di osservare i costumi di quel periodo e addirittura di incontrare celebri filosofi come Socrate.



Ricordiamo che Assassin's Creed Osyddey sarà disponibile dal 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.