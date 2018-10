Assassin's Creed Odyssey: sollevati dei dubbi sull'implementazione delle microtransazioni

Come saprete, Assassin's Creed Odyssey rappresenta la defintiva evoluzione della serie Ubisoft nel genere ruolistico. Di grande importanza sono diventati quindi aspetti come i livelli, le abilità sbloccabili, gli equipaggiamenti, e i punti esperienza raccolti sul campo di battaglia.

Il titolo include al suo interno un'opzione denominata "Permanent XP boost" che, come il nome già suggerisce, permette di ottenere un bonus che duplica i punti esperienza guadagnati dal giocatore. Questo boost, acquistabile per 9,99 euro, consente quindi di livellare più in fretta e di sbloccare anzitempo certe abilità che avremmo sfruttato solo in un secondo momento durante la nostra avventura.

La testata di Polygon ha sollevato però un dubbio: il Permanent XP boost rende Assassin's Creed Odyssey più accessibile o più godibile? La progressione del personaggio, in questo modo, risulta più veloce e naturale, ed esclude completamente i problemi di grinding di cui alcuni utenti si stanno lamentando nelle ultime ore. Non si rende qundi l'esperienza più semplice, ma semplicemente regolata da un ritmo più naturale, che risulterebbe rallentato senza l'acquisto del bonus. Voi cosa ne pensate? State provando Assassin's Creed Odyssey in questi giorni?

Ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey è disponibile da oggi per PC, PS4 e Xbox One. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione.