Assassin's Creed Odyssey: prezzi e contenuti di tutte le edizioni speciali acquistabili

In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato le Collector’s Edition di Assassin's Creed Odyssey, tra cui la Pantheon Edition, la Spartan Edition e la Medusa Edition.

Ubisoft ha anche svelato una nuova linea di prodotti Ubicollectibles ispirati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui una nuova statua, 2 statuette e la replica di un’arma. Assassin’s Creed Odyssey è un ambizioso gioco di ruolo e azione in cui le scelte dei giocatori saranno alla base dell’esperienza. Il gioco è ambientato nell’Antica Grecia del quinto secolo a.C., un mondo ricco di miti e leggende, durante la guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene. Giocando nei panni di Alexios o Kassandra, mercenari di sangue spartano condannati a morte dalla propria famiglia, i giocatori intraprenderanno un’avventura epica che trasformerà il proprio personaggio da giovane emarginato a eroe leggendario, svelando la verità dietro la sua stirpe della Prima generazione.

La Assassin’s Creed Odyssey Spartan Edition (a partire da 159,99 euro), disponibile in Italia in esclusiva su Ubisoft Store, includerà i seguenti contenuti digitali e fisici:

Il gioco Assassin’s Creed Odyssey e alcuni contenuti digitali aggiuntivi, tra cui il Season Pass, che consentirà ai giocatori di scoprire nuovi archi narrativi, dandogli accesso ad alcuni contenuti importanti, il Digital Deluxe Pack, e la missione aggiuntiva The Blind King.

La statuetta Spartan Leap (alta 39 cm) di Ubicollectibles.

La Steelbook di Assassin’s Creed Odyssey.

Un artbook di 64 pagine con bozzetti e disegni originali del team grafico di Ubisoft Quebec.

Una litografia esclusiva di Hugo Puzzuoli, un grafico dello studio di Ubisoft Quebec.

Una versione stampata della mappa del gioco disegnata a mano.

La colonna sonora del gioco.

La Assassin’s Creed Odyssey Pantheon Edition (a partire da 239,99 euro), disponibile in Italia in esclusiva su Ubisoft Store, includerà tutti i contenuti digitali e fisici della Spartan Edition oltre a The Nemesis, un diorama di due statuette (altezza 39 cm) di Ubicollectibles.

La Assassin’s Creed Odyssey Medusa Collector’s Edition (a partire da 109,99 euro), disponibile in Italia, includerà i seguenti contenuti digitali e fisici:

Il gioco Assassin’s Creed Odyssey.

Una missione aggiuntiva The Blind King, il Kronos Pack, un Bonus XP temporaneo e un Bonus dracme temporaneo.

La statuetta Fallen Gorgon (altezza 33 cm) di Ubicollectibles.

Un artbook di 64 pagine con bozzetti e disegni originali del team grafico di Ubisoft Quebec.

Una versione stampata della mappa del gioco disegnata a mano.

La colonna sonora del gioco.

Inoltre, Ubisoft ha svelato anche un’esclusiva statua di resina di Ubicollectibles. La statua Alexios Legendary (altezza 68 cm) con Alexios in posa di combattimento e Medusa alla base, dotato del celebre abito da eroe di Sparta e armato con l’emblematica lancia spezzata di Leonida. La statua Alexios Legendary è un’edizione numerata disponibile in esclusiva su Ubisoft Store in sole 1.900 unità.

Ubicollectibles ha anche annunciato le statuette di Alexios (altezza 32 cm) e Kassandra (altezza 29 cm) e la replica ufficiale della lancia spezzata di Leonida (lunghezza 60 cm) di Assassin’s Creed Odyssey. Per maggiori informazioni sulle Collector’s Edition di Assassin’s Creed Odyssey e i nuovi oggetti da collezione di Ubicollectibles, visita questo sito.

Queste, invece, le altre edizioni del gioco:

Standard Edition (a partire da 59,99 euro)

(a partire da 59,99 euro) Digital Deluxe Edition (a partire da 69,99 euro): gioco base e il Digital Deluxe Pack (Kronos Pack, un Bonus XP temporaneo e un Bonus dracme temporaneo, Herald of Susk Gear Pack, Capricornus Gear Pack);

(a partire da 69,99 euro): gioco base e il Digital Deluxe Pack (Kronos Pack, un Bonus XP temporaneo e un Bonus dracme temporaneo, Herald of Susk Gear Pack, Capricornus Gear Pack); Gold Edition (a partire 99,99 euro): gioco base, Season Pass, 3 giorni di accesso anticipato su PC, Per le prime 10.000 prenotazioni: una collana con medaglione (solo per PS4, Xbox One), Steelbook (solo PS4 e Xbox One);

(a partire 99,99 euro): gioco base, Season Pass, 3 giorni di accesso anticipato su PC, Per le prime 10.000 prenotazioni: una collana con medaglione (solo per PS4, Xbox One), Steelbook (solo PS4 e Xbox One); Ultimate Edition (a partire da 109,99 euro): gioco base, Season Pass, Pacchetto Digitale Deluxe, 3 giorni di accesso anticipato;

Per ulteriori informazioni sulle edizioni del gioco, vi invitiamo a visitare questa pagina