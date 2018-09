Assassin's Creed Odyssey: svelato il piano post-lancio con Season Pass e AC 3: Remastered

Ubisoft ha annunciato il piano post lancio per Assassin’s Creed Odyssey, che include un Season Pass con due corpose storie a episodi e Assassin’s Creed III Remastered.

Inoltre, tutti i giocatori di Assassin’s Creed Odyssey avranno accesso a contenuti gratuiti tra cui i racconti episodici Lost Tales of Greece, ed eventi in-game giornalieri e settimanali.

Il programma live di Assassin’s Creed Odyssey è il più ampio e ambizioso della serie e prevede di dare ai giocatori una quantità senza precedenti di contenuti narrativi, grazie al nuovo formato episodico utilizzato nei due archi narrativi inclusi nel Season Pass. I giocatori potranno lanciarsi nei nuovi episodi nel momento in cui vengono pubblicati, o vivere l'epica avventura nella sua interezza una volta che saranno tutti disponibili. Coerentemente con le nuove caratteristiche di Assassin’s Creed Odyssey, l'accesso a questi contenuti dipenderà dalle scelte dei giocatori.

Il Season Pass di Assassin’s Creed Odyssey include:

Legacy of the First Blade : questa avventura episodica presenta il primo eroe che abbia mai brandito l'iconica lama celata, cambiando il corso della storia. I giocatori impareranno nuovi dettagli sulle origini degli Assassini e sul perché abbiano deciso di combattere. A partire da dicembre 2018, gli episodi saranno pubblicati approssimativamente ogni sei settimane.

: questa avventura episodica presenta il primo eroe che abbia mai brandito l'iconica lama celata, cambiando il corso della storia. I giocatori impareranno nuovi dettagli sulle origini degli Assassini e sul perché abbiano deciso di combattere. A partire da dicembre 2018, gli episodi saranno pubblicati approssimativamente ogni sei settimane. The Fate of Atlantis : nella seconda serie a episodi, i giocatori affronteranno creature di origine divina e scopriranno i segreti della leggendaria città sommersa. In una sorprendente saga piena di colpi di scena, si avvicineranno ancora di più alla mitologia greca e alla Prima Civilizzazione. In arrivo nella primavera 2019, gli episodi verranno pubblicati approssimativamente ogni sei settimane.

: nella seconda serie a episodi, i giocatori affronteranno creature di origine divina e scopriranno i segreti della leggendaria città sommersa. In una sorprendente saga piena di colpi di scena, si avvicineranno ancora di più alla mitologia greca e alla Prima Civilizzazione. In arrivo nella primavera 2019, gli episodi verranno pubblicati approssimativamente ogni sei settimane. Assassin’s Creed III Remastered: infiamma la rivoluzione americana nei panni di Connor, il maestro assassino nato dalla brutale bellezza dell'America del 18° secolo. Alla vigilia di una sanguinosa rivoluzione, il tuo clan è minacciato da un potente gruppo che cerca di schiacciare la rivolta e controllare le tredici colonie. Spinto ad agire dallo shock per la distruzione del tuo villaggio, dedichi la vita a lottare per la libertà e intraprendi un viaggio decennale per ottenerla. Assassin’s Creed III Remastered verrà pubblicato a marzo 2019, e includerà tutti i DLC (Benedict Arnold, Segreti Nascosti, La Tirannia Di Re Washington) e Assassin’s Creed Liberation Remastered.

Le edizioni rimasterizzate offriranno 4K e HDR su PS4 Pro, Xbox One X e PC, texture ad alta risoluzione, un nuovo motore grafico, e diversi altri miglioramenti del comparto visivo. Le meccaniche di gameplay e l'ergonomia sono inoltre state riviste. Assassin’s Creed III Remastered sarà venduto come titolo stand-alone per i giocatori che non possiedono Assassin’s Creed Odyssey Season Pass.

Il Season Pass è incluso nelle edizioni Gold, Ultimate, Spartan e Pantheon di Assassin’s Creed Odyssey, o può essere acquistato separatamente.

In aggiunta, un ampio assortimento di contenuti gratuiti, sia nuove parti narrative che eventi in-game, sarà disponibile per tutti i giocatori dopo il lancio:

The Lost Tales of Greece : nuove missioni a puntate saranno rilasciate regolarmente tra un episodio e l’altro, e garantiranno ai giocatori un flusso inesauribile di nuove storie da scoprire. In queste missioni appariranno volti familiari del mondo di Assassin’s Creed Odyssey, e nuovi personaggi.

: nuove missioni a puntate saranno rilasciate regolarmente tra un episodio e l’altro, e garantiranno ai giocatori un flusso inesauribile di nuove storie da scoprire. In queste missioni appariranno volti familiari del mondo di Assassin’s Creed Odyssey, e nuovi personaggi. Eventi In-Game ricorrenti : ogni settimana apparirà una nuova nave epica o un mercenario, potenti nemici che i giocatori non potranno sconfiggere senza una battaglia impegnativa. Contratti giornalieri e settimanali offriranno nuove missioni per tutta la Grecia.

: ogni settimana apparirà una nuova nave epica o un mercenario, potenti nemici che i giocatori non potranno sconfiggere senza una battaglia impegnativa. Contratti giornalieri e settimanali offriranno nuove missioni per tutta la Grecia. Discovery Tour : lo strumento educativo che permette a chiunque di esplorare il gioco in un ambiente privo di conflitti sarà disponibile per Assassin’s Creed Odyssey. Dopo il lancio i giocatori potranno attraversare l'intera ricostruzione 3D dell'antica Grecia senza preoccuparsi dei nemici, dei limiti di tempo, o delle esigenze del gameplay.

: lo strumento educativo che permette a chiunque di esplorare il gioco in un ambiente privo di conflitti sarà disponibile per Assassin’s Creed Odyssey. Dopo il lancio i giocatori potranno attraversare l'intera ricostruzione 3D dell'antica Grecia senza preoccuparsi dei nemici, dei limiti di tempo, o delle esigenze del gameplay. Molti altri aggiornamenti, tra cui nuove creature mitiche e mostruose da sfidare, e una nuova modalità New Game Plus che una difficoltà maggiore e la possibilità di vedere come scelte differenti influenzano le storie dei giocatori.

E non è tutto: il team di sviluppo di Assassin’s Creed Odyssey è impegnato a supportare il gioco e a continuare a migliorare l'esperienza di base con contenuti addizionali, che non sono ancora stati annunciati. Assassin’s Creed Odyssey uscirà in tutto il mondo il 5 ottobre 2018. Gli acquirenti delle edizioni Gold, Collectors e Ultimate avranno accesso al gioco tre giorni prima, il 2 ottobre.