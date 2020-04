Assassin's Creed Odyssey, tornano gli Incontri Epici giornalieri: ecco il calendario

È passato più di un anno e mezzo da quando è stato lanciato, ma Assassin's Creed Odyssey non ha ancora esaurito le sue cartucce. Ubisoft si appresta a riportare in gioco gli Incontri Epici Giornalieri, un'iniziativa già condotta lo scorso ottobre per celebrare il primo anniversario.

Se stavate cercando una scusa per tornare a giocare ad Assassin's Creed Odyssey, adesso ce l'avete. Il nuovo, fitto calendario di appuntamenti vi accompagnerà da domani 7 aprile fino a 11 maggio, alternando combattenti e navi epiche a cadenza settimanale. Durante i primi sette giorni dovrete affrontare i mercenari Iaeira the Overcomer, Narkissos the Babbler, Nanno the Abacus, Nester the Great, Thaleia the Talon-Hand, Auxesia the Spawn of Chaos e Damais the Not-So-Indifferent, mentre durante la seconda settimana sarete chiamati ad affondare le poderose imbarcazioni Delos, Palaityros, Old Neurus, Piraeus, Keta's Wrath, Lakedaimonia e Salaminia.

Per scoprire cosa vi attende da qui all'11 maggio, potete consultare il calendario completo allegato in calce a questa notizia. Ogni giorno, sconfiggendo un Mercenario o affondando una Nave verrete ricompensati con ben 15 pezzi d'Oricalco. Avrete così l'opportunità di guadagnare fino 105 unità alla settimana, al posto delle solite 40. Niente male, vero? Assassin's Creed Odyssey, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.