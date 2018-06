Assassin's Creed Odyssey: trapelano numerose immagini, torneranno le battaglia navali

Uno dei titoli più attesi all'E3 2018 è senza ombra di dubbio Assassin's Creed Odyssey, titolo annunciato diversi giorni addietro ma di cui si sa ancora molto poco. Nel frattempo sono però trapelate in rete numerosi screenshot che svelano una valanga di informazioni.

La fonte di queste immagini, che potete ammirare su Gematsu, pare essere il sito tedesco GamePro.de. Innanzitutto, confermano il setting dell'Antica Grecia, anche se ormai c'erano ben pochi dubbi: non solo lo si capisce dal look delle ambientazioni, ma anche dalla mappa di gioco che sembra includere l'intero arcipelago. È poi possibile dare un'occhiata al protagonista, ai combattimenti, alle schermate di equipaggiamento e abilità, alla visuale dall'alto dell'aquila e, in particolare, alle battaglie navali, che tornano nella serie dopo una pausa durata diversi capitoli. D'altronde. il setting ellenico ben si sposa con questa caratteristica, visto che i greci erano abili navigatori.

Cosa ve ne pare? Assassin's Creed Odyssey si mostrerà sicuramente nel corso della conferenza di Ubisoft fissata per le ore 22:00 di lunedì 11 giugno, ma non è escluso che possa fare una capatina durante quella di Microsoft fissata per stasera alle 22:00, come già capitato negli anni scorsi.