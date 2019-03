Assassin's Creed Odyssey: tutte le Novità in arrivo a Marzo!

Come ormai da tradizione, Ubisoft inaugura l'esordire di un nuovo mese con la presentazione al pubblico dei nuovi contenuti in programma per Assassin's Creed Odyssey.

Sull'argomento, la Software House ha infatti recentemente pubblicato un Video interamente dedicato. Potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, correlato da sottotitoli in lingua italiana. Al suo interno, oltre a rammentare alla community la recente pubblicazione del terzo DLC dedicato ad Assassin's Creed Odyssey Stirpe, Ubisoft presenta alcuni nuovi contenuti la cui pubblicazione è appunto programmata per il mese di Marzo 2019.

Tra questi troviamo un nuovo Racconto Perduto della Grecia, serie di update di carattere narrativo volti ad introdurre all'interno di Assassin's Creed Odyssey nuove missioni. Il prossimo ad esordire sarà "A friend worth dying for" - "Un amico per cui morire", che, informa la Software House, sarà reso disponibile il prossimo 26 marzo. Questa nuova vicenda prender il via presso l'Isola di Skyros e risulterà accessibile per i giocatori che hanno completato il Capitolo 5 della trama principale.



Nuovi Pacchetti saranno inoltre resi disponibili nel corso del mese. Tra questi l'Abstergo Pack, che introdurrà nell'ultimo capitolo della serie Assassin's Creed nuove opzioni di personalizzazione. In calce potete trovare alcune immagini di anteprima. Cosa ve ne pare?