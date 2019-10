Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft annuncia la fine del supporto

Ubisoft ha annunciato che questo mese pubblicherà il nuovo aggiornamento di Assassin's Creed Odyssey e con questo terminerà ufficialmente il supporto al gioco, che non riceverà dunque nuovi contenuti ma solamente patch di mantenimento in caso di gravi bug e problemi tecnici.

"Festeggiamo a ottobre il primo anniversario di Assassin's Creed Odyssey con il cavallo Melaina, disponibile sullo store nel corso del mese. Il cavallo debutterà insieme alla patch 1.5.1, aggiornamento dedicato principalmente alla correzione di bug, inoltre metteremo a disposizione quotidinamente fino a inizio novembre mercenari e incontri Epici per tutti i giocatori."

Gli sviluppatori ringraziano la community che ha contribuito al massiccio successo di Assassin's Creed Odyssey e riporta alcune cifre: in totale i giocatori hanno speso 645 milioni di ore sul gioco scattando oltre 48 milioni di foto e cavalcando l'aquila Icaro per ben 1.25 milioni di ore.

Restiamo ora in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Assassin's Creed, la casa francese ha già dichiarato che la serie tornerà nel 2020 non è chiaro però se il prossimo gioco della saga uscirà solamente sulle attuali piattaforme o se vedrà la luce anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett come titolo di lancio delle console Next-Gen di Sony e Microsoft.